هيئة الدواء تكشف مدة صلاحية أدوية الشرب بعد فتحها

قالت هيئة الدواء المصرية ، إن مدة صلاحية أدوية الشرب، وهي «السوائل التي يتم تناولها عن طريق الفم»، تكون ٦ أشهر من تاريخ الفتح. ​

وأضافت هيئة الدواء المصرية ، إن المضادات الحيوية؛ فيجب التأكد من الصيدلي عن تاريخ الصلاحية إذا لم تكن موضحة على العبوة، والسوائل الخارجية تكون صلاحيتها ٦ أشهر من الفتح، أو حسب توصيات الشركة المصنعة إذا كانت المدة أقصر.​

الدواء : هناك صلاحية الأدوية بعد فتحها

وأشارت هيئة الدواء المصرية ، إن هناك حالات تختلف فيها مدة صلاحية الأدوية بعد فتحها، وفي هذه الحالة تنصح هيئة الدواء المصرية بالرجوع للمكتوب في النشرة الداخلية للدواء، واتباع الإرشادات المكتوبة بها.​​