عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لأول مرة بمعرض الكتاب.. 6 مخطوطات نادرة بجناح الأزهر دعما لأهل فلسطين

مخطوطات نادرة
مخطوطات نادرة

أكد الأزهر الشريف، أن الاهتمام بالقضية الفلسطينية بالنسبة لمؤسسة الأزهر لم يكن وليد اليوم أو الأحداث الجارية، بل اهتمام كبير من أول يوم، فقد تعالت الأصوات والنداءات للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، والتأكيد على أن أرض فلسطين لشعبها الحر الأبي، وأن الكيان الصهيوني ما هو إلا محتل وغاصب.

وفي منتصف جناح الأزهر في متحف المخطوطات تجد ركنا لأهم المخطوطات والبيانات من هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر بل والمعاهد الأزهرية أيضا تساند وتدعم القضية الفلسطينية، يرجع عمرها ٧٦ عاما، صدرت بعد وثيقة إعلان قيام دولة الاحتلال، فما أن تم إعلان هذه الوثيقة الظالمة قامت هيئة كبار العلماء بالأزهر بعقد اجتماع فوري برئاسة الشيخ محمد مأمون، شيخ الأزهر( حينها) ومفتي الديار المصرية وجمع من علماء الأزهر أصدورا بيانا تاريخيا أكدوا خلاله أن إنقاذ فلسطين قلب العروبة واجب ديني على المسلمين عامة في كافة نواحي الأرض، مطالبين الحكومات الإسلامية بتهيئة المأوى والنفقة للعرب المشردين من فلسطين.

وتبع بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر بيانا ثانيا صدر عن فضيلة الشيخ محمد مأمون الشناوي، شيخ الأزهر آنذاك، بضرورة إنقاذ الشعب الفلسطيني جاء فيه: لا تهنوا ولا تحزنوا ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، واعلموا أن حكم الله فيمن شذ عن هذا الإجماع ونكث في عهده بالله وحاول بذلك التفرقة بين جامعة العروبة واستعدى الأجنبي على الوطن العربي وأهله حكم زاجر شديد، فكونوا على هدي من ربكم واحسموا الداء حتى تنقذوا أوطانكم من هذا الخطر الداهم.

وعلى مستوى المعاهد الأزهرية كان لها دور كبير في تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني حيث شكل المعهد السكندري لجنة سماها لجنة" إنقاذ فلسطين"، كان دورها جمع التبرعات لتزويد أهل فلسطين بأموال لمساعدتهم، وأصدرت هذه اللجنة نداءً عالميا أكدت خلاله ضرورة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ومساندتهم في محنتهم.

وبعد تعرض مدرسة فلسطين الثانوية للخطوط الأمامية للقصف من الكيان المحتل، قرر شيخ الأزهر زيادة المنح الدراسية لأبناء فلسطين، دعما لهم، ووجه إدارة البعوث والوافدين بالنظر إلى ما يمكن عمله لتخفيف معاناة طلاب فلسطين، وغيرها من القرارات الكثيرة والداعمة لأهل فلسطين، ليتأكد للجميع أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستكون هي في مقدمة أولويات الأزهر الشريف، ومحور اهتمامه.

473c0685-a4dd-4abe-b5e7-b8792472607b
473c0685-a4dd-4abe-b5e7-b8792472607b
48151f6f-1040-45e4-88ce-e9ca308125d4
48151f6f-1040-45e4-88ce-e9ca308125d4
fafcab5c-4c88-4222-af0a-fab9f5e5ce37
fafcab5c-4c88-4222-af0a-fab9f5e5ce37
fe11b4d5-6d9b-4514-9cbd-dad016c0fca7
fe11b4d5-6d9b-4514-9cbd-dad016c0fca7
الأزهر القضية الفلسطينية بال فلسطين متحف المخطوطات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

ضربة جديدة لـ مرتضى منصور.. الدستورية ترفض دعوى بطلان تشجيع الصناعة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

ترشيحاتنا

مدبولي يتفقد المتحف المصري الكبير

استدعاء القائم بأعمال السفير.. إجراء عاجل للخارجية العراقية ضد أمريكا

بسبب عدم انقضاء العدة.. السجن 7 سنوات لـ عمران خان وزوجته.. تفاصيل

إيقاف القيد 3 فترات.. فيفا يوجه تحذيرا عاجلاً لـ بيراميدز.. اعرف السبب

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

محظور شرعا وقانونا.. حكم السير المخالف في الطرق العامة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تستعرض رشاقتها في الرياض بجمبسوت لافت| شاهد

بوسي شلبي بجمبسوت مثير للجدل في عقد قران عمر عبدالعزيز| لن تتوقع سعره

بفستان ملفت| ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها

بعد ظهورها المثير للجدل .. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

فيديو

"التواصل بالأفكار دون التحدث".. زرع أول شريحة للإنسان| شاهد

حقيقة الصورة المتداولة.. مشاهد تخلع القلوب لـ احتراق برج إيفل

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لمجموعة من الأطفال الفلسطينيين يرتدون الأكفان.. شاهد

ولا أغرب.. غرفة ساونا تنقذ شخصين من الغرق في النرويج| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ