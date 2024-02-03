في قلب محمية جبل علبة تتألق منطقة أبرق بجمالها الطبيعي وتاريخها الحافل، حيث تجتمع العناصر البيئية والثقافية لتشكل واحدة من أهم المناطق داخل المحمية. تعتبر ابرق مكانًا استثنائيًا يمتزج فيه التاريخ بالطبيعة، وتعكس الآثار الفرعونية والرومانية والإسلامية التي تحتضنها أهمية هذه المنطقة.

تتميزأبرق بتضاريسها المتنوعة والتي تشمل الوديان الجميلة مثل وديان العرقة، عيقات، الجاهلية، الامريت، قمبيت وأبو سعفة. تتخذ هذه الوديان موطنًا للعديد من النباتات، والتي لا تقدم فقط إضافة جمالية بل تحمل في طياتها خصائص طبية تجعلها قيمة للبيئة والصحة البشرية.

أبرز معالم ابرق تتمثل في الآثار الفرعونية التي تمتد إلى عصور ما قبل التاريخ، حيث يمكن رؤية نقوش جدارية مثيرة وآثار فرعونية قديمة على صخور جبال أبو سعفة. بوابة المياه، التي يعود تاريخها إلى العصور الفرعونية، تعد شاهدًا على الحضارة القديمة التي ازدهرت في هذه المنطقة.

على قمة جبل ابرق، يعلو قلعة رومانية قديمة، تعكس تواجدًا تاريخيًا هامًا، وتوفر إطلالات رائعة على المحيط الطبيعي المحيط بها. في المنطقة أيضًا، يبرز ضريح الشيخ حميد، الذي يعتبر مكانًا دينيًا مهمًا ويجذب الزوار سنويًا في احتفال يُقام تكريمًا لذكرى مولده.

لا يقتصر جمال ابرق على الآثار التاريخية فقط، بل تعد المحمية موطنًا للكثير من الحيوانات البرية مثل الغزال والوبر والتيتل والكبش الأروي، إضافة إلى تواجد غني للطيور مثل طائر القطى.

تضم ابرق أيضًا عدة آبار تصلح لزراعة النباتات الطبية والعطرية، مما يجعلها مركزًا للتنوع البيولوجي والاستدامة البيئية.

في الختام، تظل محمية ابرق جوهرة تاريخية وبيئية في قلب محمية جبل علبة، تستحق الاكتشاف والاستمتاع بجمالها الفريد.