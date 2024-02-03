اقتصاد الإمارات|انطلاق فعاليات النسخة السابعة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال

انطلقت اليوم فعاليات الدورة السابعة من "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024" تحت شعار "معاً .. نرسم المستقبل" في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بمشاركة أكثر من 200 متحدث من 15 دولة في واحد من أبرز فعاليات استعراض المهارات الريادية في المنطقة على مدى يومي 3 و4 فبراير الجاري .

وحسبما قالت وكالة الأنباء الإماراتية " وام" شهد مراسم افتتاح المهرجان بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والدكتور سلطان النيادي وزير دولة للشباب ومحمد العبار مؤسس "إعمار العقارية" إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين وممثلي مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وقادة الأعمال وأصحاب رأس المال الاستثماري وطلبة الجامعات والفنانين والأكاديميين وأفراد المجتمع.

وأشادت نجلاء المدفع المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع" بضرورة اتخاذ الخطوة الأولى من قبل رواد الأعمال نحو النجاح وأهمية عدم تأجيل السعي لتحقيق الحلم والأهداف.

وكشفت المدفع عن إطلاق اسم "شارع الابتكار" على الشارع الذي يقع خلف مقر "شراع" في "مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار" بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة ويمر الشارع بين "المدينة الجامعية في الشارقة" و"بيت الحكمة "، مشيرة إلى أن إعادة التسمية ترمز إلى العلاقة بين المعرفة والحكمة من ناحية وعالم الإبداع والابتكار من ناحية ثانية وتجسد التزام الشارقة ببناء مستقبل مشرق وتمهيد الطريق أمام الأجيال القادمة نحو النجاح وصناعة التغيير الإيجابي.

وفي سياق حديثها الملهم لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة .. قالت المدفع :" اليوم أريد أن أشارككم واحداً من أهم الدروس التي تعلمتها خلال أكثر من 10 آلاف ساعة من التواصل والنقاش والمحادثات المتعمقة مع رواد أعمال توجد سمة مشتركة تجمع أكثر رواد الأعمال نجاحاً ممن قابلتهم وهي قدرتهم على اتخاذ الخطوة الأولى والانطلاق ليس لمرة واحدة فقط وإنما مرة تلو أخرى فجميع من نجحوا اختاروا الشجاعة بدلاً من الراحة وفضّلوا دائماً العمل الدؤوب على التقاعس والتراخي والنصيحة التي أريد أن أقدمها لكم اليوم هي: انطلقوا فقط واتخذوا الخطوة الأولى".

وشارك صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر آل سعود رؤاه وخبراته في مجال الابتكار والتكنولوجيا في خطاب بعنوان "المستوى التالي: إلهام جيل جديد من رواد الأعمال"، مؤكدا أهمية دور الشباب كقوة دافعة للابتكار والتنمية وبأنهم ثروة الحاضر والمستقبل، مشيداً بالطاقة والشغف اللذين يتمتعون بهما، وداعياً إياهم إلى تبني الابتكار والإبداع واستثمار التكنولوجيا في تشكيل مستقبل أفضل لهم ومجتمعاتهم.

وتطرق سموه إلى قطاع ألعاب الفيديو كمثال على صناعة عالمية تجمع بين التقنية والترفيه وتعزز التواصل والتفاعل بين الناس من مختلف الثقافات والخلفيات، مشيدا بالنجاحات والإنجازات التي حققها المبتكرون العرب والخليجيون في هذا المجال، ومؤكداً دعم الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية لهذا القطاع ولرواد الأعمال الذين يسعون إلى تطويره وتحسينه.

وسلط معالي الدكتور سلطان النيادي الضوء على دور الشباب في استثمار الابتكار خلال خطاب بعنوان "قصص من الفضاء: إلهام الروح البشرية"، مشيراً إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد على الشباب في كافة المجالات وخاصة ريادة الأعمال، مؤكداً أن دعم الشباب ليس حقاً فقط، بل هو واجب وطني لتمكين أوطاننا وتحقيق طموحاتها.

وقال إن دعم الشباب لا يقتصر على المال بل يشمل الدعم الفني والتدريبي والتوجيهي وإشراكهم في قطاع الأعمال وتحفيزهم على الابتكار والتميز في مختلف المجالات خاصة تلك المتعلقة بالفضاء والتكنولوجيا والعلوم.

وأضاف “ تلتزم القيادة الإماراتية باستمرار بدعم الشباب من منطلق إيمانها بأهمية دورهم عبر التفاعل معهم ومنحهم كافة الفرص لمشاركة أفكارهم وتطبيقها على أرض الواقع وتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ مشاريعهم وتحقيق أحلامهم وهذا التفاعل يتجلى في هذا المهرجان الذي يعزز مكانة الإمارات مركزاً للابتكار وريادة الأعمال ويساهم في إعداد أجيال من الشباب الواعد، الذي يتقدم لصناعة مستقبل يخدم طموحاتنا”.

وشهد حفل الافتتاح حواراً بعنوان "نجاح باهر: ما يتطلبه بناء إمبراطورية أعمال" مع سعادة محمد العبار مؤسس "إعمار العقارية"، الذي أكد في حديثه أن التكنولوجيا بشكل عام ترفع من مستوى الفكر البشري وهنا تكمن القيمة الحقيقية لمنصة "نون" للتجارة الإلكترونية التي أوضح أنها من المنصات القليلة التي انتقلت الى الربحية في غضون خمس سنوات فقط.

وقال العبار “الكثير يسأل ما الفرق بين (نون) وإعمار وهنا أقول إننا في إعمار نبيع فقط أربع منتجات وهي غرفة نوم واحدة واثنتان وثلاثة وأربعة أما في (نون) فإننا نبيع 4 ملايين منتج ومركز اتصال إعمار يتلقى 400 اتصال في اليوم بينما يتلقى مركز اتصال (نون) 80 ألف اتصال في اليوم وقد أردنا في نون أن يكون لدينا 400 مليون زائر في السنة واليوم يزورنا أكثر من مليار زائر في السنة”.

ونصح العبار أصحاب المشاريع الناشئة من الشباب أياً كان المكان الذي تعمل فيه “ تأكد من التزامك بالمبادئ الرئيسية وهي أن يكون لديك منتج جيد وخدمة جيدة ونجاح رائد الأعمال غير مرتبط بشخصه بل جميعنا نتعلم من الآخرين، النجاح نتيجة من حولي فهم من قاموا بجل العمل لذا علينا أن نتحلى بالتواضع وأن نعلم أننا لا نستطيع أن نقوم بكافة الأمور بمفردنا بل هناك أشخاص مذهلون أينما حللنا فلنتأكد دائما من أن يكونوا حولك لأنهم هم من يثرون أعمالنا ويضيفون إليها القيمة الحقيقية”.

وفي ختام حفل الافتتاح وبحضور الشيخة بدور القاسمي شهد المهرجان تكريم جميع الشركاء الذين لعبوا دوراً محورياً في دعم المهرجان ورؤيته.

وعقب الحفل قامت الشيخة بدور القاسمي بجولة على المهرجان تفقدت خلالها المناطق والمنصات التي صممها المهرجان في دورة العام الجاري لاحتضان المحتوى المتخصص والبرامج التدريبية التي تركز على محاور "التأثير" و"المؤسسين" و"الإبداع" و"المجتمع" فمن خلال تخصيص مناطق ومنصات لكل محور يقدم "مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024" للحضور فرصة فريدة للتعلم والتواصل والتعاون مع الزملاء والرواد والموجهين والخبراء.

ويقدِّم المهرجان مئات الأنشطة والفعاليات المؤثرة ضمن 9 مساحات تتضمن 5 مناطق و4 منصات تفاعلية تستضيف أكثر من 50 جلسة نقاشية وحوارية وأكثر من 30 ورشة عمل لتنمية المهارات بالإضافة إلى مسابقات وجوائز "عروض الشركات الناشئة" التي تشهد مشاركة أكثر من 100 شركة ناشئة إلى جانب أكثر من 15 عرضاً عالمياً ثقافياً وترفيهياً ومجموعة من أكشاك ومقصورات التجزئة والأغذية والمشروبات في سوق المهرجان ومناطق مفتوحة للتعارف والتواصل وجلسات مخصصة لتسهيل التعاون والشراكات بين المستثمرين والباحثين عن تمويل استثماري وغيرها من الفعاليات التي تثبت دور المهرجان وأهميته في تعزيز الروح الريادية.