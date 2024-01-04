اقتصاد الإمارات| المختبر الرقمي في "أبوظبي الإسلامي" يتبنّى قدرات الذكاء الاصطناعي

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، تطبيق أداة "جيت هب كوبيلوت للأعمال" المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإحداث نقلة نوعية هائلة في العمليات المصرفية.

وتهدف هذه التقنية المبتكرة إلى الارتقاء بالإنتاجية والكفاءة من خلال تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء التعليمات البرمجية وتحديد الأخطاء واقتراحات التحسين عبر وظائف الأعمال المختلفة.

وتعتبر أداة "جيت هب كوبيلوت للأعمال" أحد الحلول المبتكرة لتمكين فرق تكنولوجيا المعلومات من تبسيط إجراءات العمل بالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي.

ولضمان الانتقال السلس وقياس التأثير، أجرى المختبر الرقمي في مصرف أبوظبي الإسلامي اختبارًا تطبيقيًا شارك فيه 10 مهندسين، وأظهرت نتائجه الأولية معطيات واعدة، حيث سلطت الضوء على زيادة مذهلة بنسبة 24% في إنتاجية الفريق.