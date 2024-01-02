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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة الصفحة غرب بلدة عزون

صدى البلد

استشهد 5 شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي بمنطقة الصفحة غربي بلدة عزون شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله، في بيان سابق، إن حوالي 18.800 فلسطيني – 70٪ منهم نساء وأطفال – قٌتـ.لوا في غزة بين 7 أكتوبر إلى 15 ديسمبر.

وقالت الوزارة إن من بين القتلى أكثر من 300 عامل في القطاع الصحي و86 صحفيًا و135 موظفًا في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وحوالي 35 من طواقم الدفاع المدني.

وأضافت الوزارة أن أكثر من 51100 شخص أصيبوا، فيما لا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين.

وأشارت الوزارة في تقريرها أن ثمانية فقط من أصل 36 مستشفى تعمل جزئيًا في القطاع، وأن معدلات الإشغال ارتفعت إلى 206% في أقسام المرضى و250% في وحدات العناية المركزة.

 وتبني الوزارة أرقامها على البيانات الواردة من المستشفيات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حماس.

وحتى الأسبوع الماضي (10 ديسمبر)، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه ضرب أكثر من 22 ألف هدف في غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاحتلال الاسرائيلي الأمم المتحدة الصحة الفلسطينية الضفة الغربية العناية المركزة

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