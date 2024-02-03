اندلاع احتجاجات حاشدة مناهضة للحكومة في تل أبيب

في مظاهرة كبيرة من السخط، تجمع الآلاف في تل أبيب للمطالبة باستقالة الحكومة الإسرائيلية الحالية، معربين عن إحباطهم من طريقة تعامل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مع الحرب المستمرة. ودعا المتظاهرون إلى قيادة جديدة يمكنها توحيد الأمة واتخاذ قرارات عقلانية لتسهيل التعافي وإعادة البناء والإصلاح.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز البريطانية، عبّر بار باكولا، أحد سكان تل أبيب والمتظاهر، عن مشاعر العديد من المتظاهرين قائلاً: "نحن بحاجة إلى قيادة جديدة توحدنا بالفعل وتتخذ قرارات عقلانية وجيدة حتى نتمكن من الشفاء وإعادة البناء والإصلاح من هذا الوضع".

وتزامنت الاحتجاجات المناهضة للحكومة مع مسيرة منفصلة نظمتها عائلات الرهائن الإسرائيليين، الذين كانوا يدعون إلى التوصل إلى اتفاق لتأمين إطلاق سراح أحبائهم. وتسلط الطبيعة المزدوجة للمظاهرات الضوء على التحديات المتعددة الأوجه التي تواجهها الحكومة، سواء على المستوى المحلي أو في التعامل مع الأزمات الدولية.