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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمبسوت جريء .. نانسي عجرم تخطف الأنظار بالأسود اللامع

نانسي عجرم
نانسي عجرم

نشرت الفنانة نانسي عجرم صور جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام من الرياض.

وتألقت نانسي عجرم بإطلالة جريئة، مرتدية جمبسوت باللون الاسود اللامع مكشوفا من منطقة الصدر، ملفوفا حول الرقبة بطريقة مميزة.

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وتركت نانسي عجرم خصلات شعرها المموج بطريقة عفوية وساحرة، جذبت بها الأنظار، معتمدة على بعض اللمسات الجمالية حيث اختارت احمر الشفاه باللون البمبي الهادئ، مع الايشادو اللامع.

كما اختارت نانسي عجرم بعض الاكسسوارات لاستكمال إطلالتها، ففضلت ارتداء الأسورة الفضية في اليد، مع خاتم رقيق، والاقراط في الأذن.

نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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