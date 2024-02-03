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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قصة شعر مختلفة .. رضوى الشربيني تلفت الأنظار بـ لوك جديد

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني فيديو جديد مع متابعيها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت رضوى الشربيني على الفيديو أنا قولت اشمعنى التغيير حلو بردو.

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وتألقت رضوى الشربيني، بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية بالطو باللون الابيض الفرو، يكشف أنوثتها وأناقتها.

وظهرت رضوى الشربيني بقصة شعر مختلفة، حيث تركت خصلات شعرها قصير فوق الاكتاف بطريقة مميزة.

واعتمدت رضوى الشربيني على إظهار جمالها بلمسات بسيطة، حيث وضعت احمر الشفاه باللون البني، مع الايشادو والايلاينر والبلاشر.

رضوى الشربيني 
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