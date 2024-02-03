قصة شعر مختلفة .. رضوى الشربيني تلفت الأنظار بـ لوك جديد

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني فيديو جديد مع متابعيها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت رضوى الشربيني على الفيديو أنا قولت اشمعنى التغيير حلو بردو.

وتألقت رضوى الشربيني، بإطلالة شتوية أنيقة، مرتدية بالطو باللون الابيض الفرو، يكشف أنوثتها وأناقتها.

وظهرت رضوى الشربيني بقصة شعر مختلفة، حيث تركت خصلات شعرها قصير فوق الاكتاف بطريقة مميزة.

واعتمدت رضوى الشربيني على إظهار جمالها بلمسات بسيطة، حيث وضعت احمر الشفاه باللون البني، مع الايشادو والايلاينر والبلاشر.