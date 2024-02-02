بسيطة وأنيقة.. شريهان تلفت الأنظار بإطلالة من المتحف المصري

شاركت الفنانة شريهان مجموعة صور جديدة خلال زيارتها المتحف المصري، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت شريهان على الصور، أن زيارتها للمتحف المصري وللمعرض الفني لا تنسى، وانهالت عليها التعليقات من الجمهور «انتي اجمل حاجة في المعرض، جميلة، انتي لا تقلين أهمية عن أي عمل فني».

وتألقت شريهان من المتحف المصري بإطلالة انيقة، مرتدية فستان باللون الأبيض قصير وواسع يبرز جمالها وأناقتها، وانتعلت حذاء ذا كعب عال باللون البيج، وحملت حقيبة صغيرة باللون البني.

وتركت شريهان شعرها الأسود الناعم منسدلا بطريقة جذابة بدون أي تكلف، مع بعض اللمسات الجمالية ، فهي من الفنانات التي تلفت الأنظار دائما بجمالها الطبيعي.

شريهان من المتحف المصري

شريهان من المتحف المصري