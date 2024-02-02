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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بنطلون بوسط ساقط .. جنا عمرو دياب بإطلالة كاجوال غريبة | شاهد

جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب

شاركت جنا عمرو دياب صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت جنا عمرو دياب بإطلالة كاجوال غريبة، مرتدية شميز باللون الأبيض والاصفر، مع بنطال جينز بوسط ساقط، وحزام اصفر رفيع.

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واستكملت جنا عمرو دياب إطلالتها الكاجوال، بحقيبة صغيرة الحجم على الكتف باللون الأصفر مما خطفت الأنظار لها.

وتركت جنا  خصلات شعرها الكيرلي متطاير بطريقة عفوية، ووضعت الكاب الأسود على الشعر، وانتعلت حذاء أبيض رياضي.

وأثارت جنا عمرو دياب الجدل بظهور التاتو على البطن، والملابس الغريبة التي ظهرت بها من خلال الصور.

جنا عمرو دياب 
جنا عمرو دياب 
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