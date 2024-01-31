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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمجوهرات ملفتة .. يارا تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة| شاهد

يارا
يارا

حرصت الفنانة يارا على مشاركة صور جديدة مع المتابعين، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وعلقت يارا على الصور، مشاركتي في معرض الشرق الأوسط.

وتألقت يارا بإطلالة كلاسيكية أنيقة، مرتدية توب باللون الأسود، مع بليزر باللون الأزرق يبرز جمالها الساحر.

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واستكملت يارا أناقتها بارتداء مجموعة من المجوهرات اللافتة الثمينة التي تخطف الأنظار، فارتدت العقد كبير الحجم في الرقبة مع الحلق والأسورة.

كما اعتمدت على تسريحة شعر بسيطة فتركت خصلات شعرها اللبني الجذاب أعلى الكتفين دون وضع أي إكسسوارات.

وبرزت جمال عيونها بوضع الآيشادو بطريقة سموكي هادئة مع البلاشر على الوجنتين والهايلايتر اللامع الجذاب.

يارا
يارا
يارا
يارا
يارا
يارا
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