هنفضل أصحاب طول العمر.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

تصدرت النجمة هنا الزاهد مؤشرات البحث جوجل بعد تصريحاتها عن علاقتها مع الفنان أحمد فهمي بعد الطلاق وذلك من خلال برنامج كلاكيت عبر إذاعة نجوم إف إم.

وقالت هنا الزاهد :" أنا وأحمد فهمى كنا صحاب وبينا عشرة كبيرة واحترام وهو شخص محترم، صديق وزميل وبنتقابل وبنسلم على بعض ولو احتاجته فى حاجة هكلمه ومفيش بينا أى زعل أو مشاكل وكل شئ قسمه ونصيب".

ووثق الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي قصة حبهما الرومانسية خلال فترة الزواج بالكثير من الصور، والتي جمعتهما في الكثير من المهرجانات الفنية أو الأعمال الفنية أو المناسبات.

وضجت السوشيال ميديا بصور للثنائي معا أثارت الجدل بسبب اطلالات هنا الزاهد اللافتة، أو القبلات بينهما خاصة فى أعياد الميلاد.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورا عديدة للفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد الإنفصال، قائلين «خسارة قصة الحب دي والله كانوا حلوين مع بعض يارب يرجعوا تاني ».

هنا الزاهد وأحمد فهمي

هنا الزاهد وأحمد فهمي

هنا الزاهد وأحمد فهمي

هنا الزاهد وأحمد فهمي

هنا الزاهد وأحمد فهمي

هنا الزاهد وأحمد فهمي

هنا الزاهد وأحمد فهمي

هنا الزاهد وأحمد فهمي

هنا الزاهد وأحمد فهمي