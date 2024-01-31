عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هنفضل أصحاب طول العمر.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

احمد فهمى وهنا الزاهد
احمد فهمى وهنا الزاهد

تصدرت النجمة هنا الزاهد مؤشرات البحث جوجل بعد تصريحاتها عن علاقتها مع الفنان أحمد فهمي بعد الطلاق وذلك من خلال برنامج كلاكيت عبر إذاعة نجوم إف إم.

وقالت هنا الزاهد :" أنا وأحمد فهمى كنا صحاب وبينا عشرة كبيرة واحترام وهو شخص محترم، صديق وزميل وبنتقابل وبنسلم على بعض ولو احتاجته فى حاجة هكلمه ومفيش بينا أى زعل أو مشاكل وكل شئ قسمه ونصيب".

txt

لأول مرة .. صورة ابنة محمد حماقي تخطف القلوب | شاهد

txt

رخيص جدا.. سعر جمبسوت نيللي كريم في أحدث ظهور

ووثق الثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي قصة حبهما الرومانسية خلال فترة الزواج بالكثير من الصور، والتي جمعتهما في الكثير من المهرجانات الفنية أو الأعمال الفنية أو المناسبات.

وضجت السوشيال ميديا بصور للثنائي معا أثارت الجدل بسبب اطلالات هنا الزاهد اللافتة، أو القبلات بينهما خاصة فى أعياد الميلاد.

وتداول رواد السوشيال ميديا صورا عديدة للفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمي بعد الإنفصال، قائلين «خسارة قصة الحب دي والله كانوا حلوين مع بعض يارب يرجعوا تاني ».

هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد وأحمد فهمي
هنا الزاهد احمد فهمي اطلالات هنا الزاهد الفنان احمد فهمى النجمة هنا الزاهد هنا الزاهد واحمد فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

أول رد فعل من عبدالله السعيد بعد محاولة إفساد صفقة انتقاله للزمالك

بعد التراجع عن ضمه.. نجم الأهلي السابق يرفض العودة ومحاولات لإقناعه

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

الحرارة صفر في هذه المناطق|الأرصاد: برد قارس وأمطار رعدية حتى هذا الموعد

بعد خروج المغرب|إعلامي شهير يفتح النار على فيتوريا واتحاد الكرة.. فما السبب

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

التراجع عن ضم أبو جبل .. مفاجأة في الحارس البديل للشناوي في الأهلي

موضوعات متعلقة

من سيفوز بكأس أفريقيا؟.. خبير أبراج يكشف مفاجأة غير متوقعة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 31 يناير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

لأول مرة .. صورة ابنة محمد حماقي تخطف القلوب | شاهد

توقعات شهر فبراير 2024.. خبير أبراج يكشف مفاجآت لهؤلاء

رخيص جدا.. سعر جمبسوت نيللي كريم في أحدث ظهور

احذروا عواصف رعدية.. 6 نصائح مهمة يجب اتباعها لحمايتك من البرد

بفيديو جديد.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا

عودة شيرين لـ حسام حبيب بهذا الموعد.. خبير أبراج يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

بيان من السعودية والكويت في ختام زيارة الشيخ مشعل الأحمد للمملكة

مفاجأة بشأن تفاوض الأهلي مع فيتوريا قبل توليه تدريب المنتخب.. فيديو

تسجيل صوتي يكشف فرحة الفنان الروسي بحبس غادة والي.. فيديو

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

نجم الأهلي السابق: حسام حسن الأحق بتدريب المنتخب

التراجع عن ضم أبو جبل .. مفاجأة في الحارس البديل للشناوي في الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفضل أصحاب طول العمر.. صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد وأحمد فهمي

حالة نادرة.. ولادة أول تمساح أبيض في فلوريدا| كيف ذلك؟

6 فوائد لرقص السيدات لن تتخيليها

شاب يتفاجأ برسالة من والدته بعد وفاتها بالسرطان.. ماذا قالت؟

فيديو

باللغة العربية الفصحى.. نانسى عجرم تطرح أغنيتها الجديدة

مقطع فيديو لجنود إسرائيليين يرقصون بشكل هيستيري .. تعرف على السبب

مقطع فيديو لـ مطرب شهير يضرب زميله بالحذاء في بريطانيا.. شاهد

لتحقيق الربح.. قصة بيع ثلوج القطب الشمالي والمشتري دولة عربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ