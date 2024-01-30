رخيص جدا.. سعر جمبسوت نيللي كريم في أحدث ظهور

نشرت الفنانة نيللي كريم صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت نيللي كريم بإطلالة خطفت الأنظار، مرتدية جمبسوت أسود ستان، بحزام بسيط على الخصر يبرز قوامها الرشيق، مع الاكسسوارات الفضي على منطقة الصدر.

وحمل الجمبسوت توقيع دار الأزياء العالمية Elisabetta franchi، وقد بلغ سعر الجمبسوت 1800 ريال سعودي أي حوالي 27 الف جنيه.

واعتمدت نيللي كريم على تسريحة شعر بسيطة حيث رفعت خصلات الشعر لأعلى بطريقة تبرز بساطتها.

كما اختارت أن تضع اللمسات الجمالية الهادئة الجذابة، حيث اعتمدت على الالوان الترابية في احمر الشفاه والبلاشر.