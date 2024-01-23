أيهما أجمل؟.. سيرين عبد النور بنفس فستان نانسي عجرم| سعره 250.000 جنيه

أثارت الفنانة نانسي عجرم ضجة كبيرة بسبب إطلالتها في حفل توزيع جوائز Joy awards بالسعودية.

وكانت الضجة المثارة حول فستان نانسي عجرم؛ بسبب ارتداء سيرين عبد النور نفس الفستان ونفس التصميم واللون، مما جعل الجمهور يعلق على هذه الإطلالة: «سيرين لبسته الأول.. ونانسي لبسته تاني ليه؟».

فستان نانسي عجرم

أطلت نانسي عجرم بفستان ساحر في حفل توزيع جوائز Joy awards، مرتدية فستانا باللون الأحمر اللامع يبرز قوامها الممشوق، مكشوف من الساقين والصدر.

سعر فستان نانسي عجرم وسيرين عبد النور

جاء تصميم الفستان من ماركة الأزياء العالمية Dolce and gabbana، وقد بلغ سعره حوالي 16 ألف ريال سعودي أي حوالي 240 ألف جنيه.

وفضلت نانسي عجرم اختيار اللمسات الجمالية التي تبرز الملامح حيث اعتمدت على الألوان الهادئة الجذابة دون تكلف، وتركت خصلات شعرها المموج البني على الاكتاف.

أما سيرين عبد النور، فاختارت الألوان البارزة لتناسب ملامحها الحاده، واختارت رسمة للعين جذابة، واستكملت إطلالتها بحذاء ذا كعب عال.