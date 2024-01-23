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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر فستان نانسي عجرم في حفل Joy awards بالسعودية| مبلغ خيالي

نانسي عجرم
نانسي عجرم

تألقت الفنانة نانسي عجرم بإطلالة ساحرة في حفل توزيع جوائز Joy awards، خطفت بها الأنظار.

وأطلت نانسي عجرم بفستان ساحر، مرتدية فستان باللون الأحمر اللامع يبرز قوامها الممشوق، مكشوف من الساقين والصدر.

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سعر فستان نانسي عجرم في حفل Joy awards 

وجاء تصميم الفستان من ماركة الأزياء العالمية Dolce and gabbana، وقد بلغ سعره حوالي 16 الف ريال سعودي أي حوالي 240 ألف جنيه.

وأثارت نانسي عجرم ضجة كبيرة بسبب سعر الفستان المبالغ فيه، حيث وجه لها الجمهور انتقاد كبير قائلا «ربع مليون جنيه عشان فستان».

وفضلت نانسي عجرم اختيار اللمسات الجمالية التي تبرز الملامح حيث اعتمدت على الألوان الهادئة الجذابة دون تكلف، وتركت خصلات شعرها المموج البني على الأكتاف.

سعر فستان نانسي عجرم 
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