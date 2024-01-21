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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نفس تسريحة الشعر.. ياسمين صبري تتحدى جورجينا في حفل joy awards

جورجينا وياسمين صبري
جورجينا وياسمين صبري

بدأت فعاليات حفل joy awards ضمن فعاليات موسم الرياض، السبت، بحضور عدد كبير من الفنانين ومشاهير العالم.

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا صور للفنانة ياسمين صبري وعارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، باعتبارهما متشابهين في الملامح والاستايل.

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اطلالة جورجينا رودريجيز 

أثارت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز الجدل، والتي أطلت بإطلالة جذابة، حيث اختارت فستان باللون الفضي اللامع بصيحة الكاب ومكشوف من الساق.

واستكملت إطلالتها بارتداء جوانتي باللون الأسود حتى منتصف اليد، مع ارتداء المجوهرات الثمينة في الرقبة، مما لفتت الأنظار.

كما اعتمدت جورجينا على تسريحة شعر بسيطة، ففضلت الظهور بصيحة الشعر المجعد البسيط دون تكلف، ووضعت اللمسات الجمالية الهادئة التي تبرز ملامحها الحادة.

جورجينا

إطلالة ياسمين صبري

أما ياسمين صبري فإنها فضلت ارتداء فستان باللون الاسود مع اللون الذهبي من على منطقة الاكتاف، بتصميم طويل ومجسم يبرز قوامها الممشوق.

واعتمدت ياسمين صبري على تسريحة شعر بسيطة حيث تركت خصلات شعرها بطريقة مموجة على الاكتاف، حيث اعتبر الجمهور أن جورجينا وياسمين متشابهان في نفس تسريحة الشعر.

ياسمين صبري 
ياسمين صبري ياسمين صبري وجورجينا فعاليات موسم الرياض عارضة الازياء جورجينا إطلالة جورجينا joy awards

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