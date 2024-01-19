عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جرئ .. نانسي عجرم تخطف الأنظار في حفل ليلة الشرنوبي

نانسي عجرم
نانسي عجرم

تألقت الفنانة نانسي عجرم اليوم، بإطلالة جذابة بحفل ليلة الشرنوبي التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حيث قدمت فيها الأغاني الخاصة بالملحن الكبير صلاح الشرنوبي.

رام الله.. نجمة "حالة خاصة" تثير جدلًا بجمالها الساحر | صور

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

وارتدت نانسي عجرم إطلالة جذابة ومثيرة للجدل، فأطلت بفستان مجسم باللون الأسود مكشوف من منطقة الصدر، مع الفيونكة القطيفة على الوسط.

وظهرت نانسي عجرم بتسريحة شعر المجعد الطويل ليتناسب مع الإطلالة، ورفعت بعض الخصلات لأعلى بدون تكلف في ارتداء الاكسسوارات في الشعر.

كما فضلت نانسي عجرم وضع اللمسات الجمالية البسيطة، حيث اختارت احمر الشفاه الهادئ مع بعض لمسات البلاسر على الوجنتين.

ونسقت نانسي عجرم ارتداء الأقراط في الأذن فقط دون ارتداء اي نوع من المجوهرات في اليد أو الرقبة.

نانسي عجرم 
نانسي عجرم الهيئة العامة للترفيه الشرنوبي الفنانة نانسى عجرم الملحن الكبير صلاح الشرنوبي المملكة العربية السعودية صلاح الشرنوبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بحبه جدا .. رد صادم من دينا عن حقيقة زواجها بـ أحمد الفيشاوي

صحيفة إنجليزية تكشف نوع إصابة محمد صلاح

كنز على بابا.. اكتشاف مناجم ذهب جديدة في مصر ستغير حياة المصريين| تفاصيل

منتخب مصر يتعادل مع غانا 2-2 في كأس الأمم الإفريقية

380 مليار جنيه في أسبوعين.. وهذا آخر موعد لشهادات 27%| تفاصيل

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة في عدة مناطق خلال ساعات

الكيلو بـ 290 جنيها.. حقيقة ارتفاع أسعار اللحوم في الفترة المقبلة |تفاصيل

موضوعات متعلقة

برج الجوزاء.. حظك اليوم الجمعة 19 يناير 2024 : مصدر دخل إضافي

برج الجدي .. حظك اليوم الجمعة 19 يناير 2024 : مناسبة رسمية

برج الميزان .. حظك اليوم الجمعة 19 يناير 2024 : تبديل الوظيفة

برج السرطان.. حظك اليوم الجمعة 19 يناير 2024: اتبرع بالمال

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 19 يناير 2024 على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي

رام الله.. نجمة "حالة خاصة" تثير جدلًا بجمالها الساحر | صور

برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 18 يناير 2024 : استثمر وقتك

برج الجوزاء .. حظك اليوم الخميس 18 يناير 2024 : خطط بحكمة

ترشيحاتنا

طبيب منتخب مصر يتحدث عن إصابة محمد صلاح أمام غانا | تفاصيل

بيان عاجل من الحوثيين بشأن استهداف سفينة أمريكية في خليج عدن

أفضل ما قدمت سامسونج.. سعر Galaxy S23 Ultra في السعودية

خلال أقل من ساعة.. زلزالان يضربان تركيا وسكان حلب وإدلب يشعرون به

تجنب حوادث الطرق.. إرشادات لقيادة السيارة بأمان ليلا

أفضل أعمال أول جمعة في رجب.. اجعلها بوابة الفرج والجبر بـ13 حسنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جرئ .. نانسي عجرم تخطف الأنظار في حفل ليلة الشرنوبي

شعر قصير لأول مرة.. درة تطل على متابعيها بنيو لوك

بسبب مباراة مصر وغانا.. التونسي طارق دياب يثور غضبًا في استديو التحليل

من الجاكيت لـ البوت.. إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري بملابس فرو| شاهد

فيديو

بشائر 2024.. اكتشاف منجم ذهب جديد

فيروس فتاك.. الصين تجري تجارب جديدة على الفئران

4 تغييرات بتشكيل منتخب مصر أمام غانا

سلاسل ألماس بمليون جنيه.. كشف لغز سرقة مايا شيحة داخل مركز تجميل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ