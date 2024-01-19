بفستان جرئ .. نانسي عجرم تخطف الأنظار في حفل ليلة الشرنوبي

تألقت الفنانة نانسي عجرم اليوم، بإطلالة جذابة بحفل ليلة الشرنوبي التي نظمتها الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حيث قدمت فيها الأغاني الخاصة بالملحن الكبير صلاح الشرنوبي.

وارتدت نانسي عجرم إطلالة جذابة ومثيرة للجدل، فأطلت بفستان مجسم باللون الأسود مكشوف من منطقة الصدر، مع الفيونكة القطيفة على الوسط.

وظهرت نانسي عجرم بتسريحة شعر المجعد الطويل ليتناسب مع الإطلالة، ورفعت بعض الخصلات لأعلى بدون تكلف في ارتداء الاكسسوارات في الشعر.

كما فضلت نانسي عجرم وضع اللمسات الجمالية البسيطة، حيث اختارت احمر الشفاه الهادئ مع بعض لمسات البلاسر على الوجنتين.

ونسقت نانسي عجرم ارتداء الأقراط في الأذن فقط دون ارتداء اي نوع من المجوهرات في اليد أو الرقبة.