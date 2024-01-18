رام الله.. نجمة "حالة خاصة" تثير جدلًا بجمالها الساحر | صور

تصدرت الفنانة الشابة هاجر السراج الشهيرة بشخصية رام الله مؤشر البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، بسبب دورها في مسلسل حالة خاصة الذي يعرض حاليا على منصة watch it.

وجذبت هاجر السراج «رام الله»، الأنظار في المسلسل بجمالها الساحر، خاصة أنها لم تضع الكثير من المكياج، فاكتفت ببعض اللمسات الجمالية البسيطة.

كما لفتت شخصية رام الله الأنظار في مسلسل حالة خاصة بسبب ارتداءها حقيبة تحمل شعار فلسطين، وتداول رواد السوشيال ميديا مشاهدها على الفيسبوك معلقين« ممثلة هايلة وجميلة ».

كما تعتمد هاجر السراج في الحقيقة على البساطة في جمالها، فهي بعيد عن التكلف، وهذا ما جذب أنظار المتابعين، كما تعتمد في إطلالاتها على الأناقة والجمال وتميل إلى ارتداء الكاجوال.

وعلقت هاجر السراج، في تصريحات تليفزيونية أن من أبرز أسباب قبولها لهذا العمل، هو اسم رام الله، قائلة « الاسم حلو وغير مستخدم في الدراما أو التليفزيون ».

رام الله في مسلسل حالة خاصة

رام الله في مسلسل حالة خاصة

رام الله في مسلسل حالة خاصة

رام الله في مسلسل حالة خاصة

رام الله في مسلسل حالة خاصة