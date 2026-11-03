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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

20 دولة تنافس على بطولة العالم للسباحة بالزعانف في شرم الشيخ

مسابقات سباحة الزعانف بشرم الشيخ
مسابقات سباحة الزعانف بشرم الشيخ
ايمن محمد

تواصلت، اليوم الثلاثاء، فعاليات اليوم الثالث من منافسات بطولة العالم للسباحة بالزعانف في المياه المفتوحة، التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة نحو 200 لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة، في أجواء تنافسية قوية لحصد الميداليات وتحقيق المراكز المتقدمة.

وتشهد منافسات اليوم إقامة سباقات المياه المفتوحة لفئات العمومي والناشئين والماسترز، إلى جانب عدد من النهائيات في سباقات 150 مترًا زعانف مزدوجة، للسيدات والرجال والناشئات والناشئين، بمشاركة 8 لاعبين ولاعبات في كل سباق.

كما يتضمن برنامج المنافسات إقامة نهائيات سباقات 150 مترًا مونو للسيدات والرجال والناشئات والناشئين، بمشاركة 8 لاعبين في كل سباق، على أن تختتم منافسات الفترة الصباحية بآخر سباقات هذه الفئة.

المنافسات خلال فترة الظهيرة بالإحماء، يعقبه سباق التتابع المختلط الإقصائي 4×1 كيلومتر لفئة العمومي، بمشاركة 10 لاعبين، ثم سباق التتابع المختلط الإقصائي 4×1 كيلومتر لفئة الناشئين، بمشاركة 10 لاعبين، لتُسدل الستار على منافسات اليوم الثالث من البطولة.

وكان المنتخب المصري قد تصدر الترتيب العام لجدول الميداليات مع ختام منافسات أمس، بعدما حصد 20 ميدالية متنوعة، بواقع 7 ميداليات ذهبية و8 فضيات و5 برونزيات، ليواصل الفراعنة تألقهم في البطولة، وسط منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة على منصات التتويج.

جنوب سيناء شرم الشيخ بطولة الزعانف تقدم

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