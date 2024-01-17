إطلالات جريئة.. صور أثارت الجدل لـ حبيبة حسين فهمي

تصدر الفنان حسين فهمي مؤشرات البحث جوجل، عقب تداول صورته مع فتاة عشرينية، مما تسببت في إثارة الجدل حولهما واعتقد البعض أنها زوجته الجديدة.

ظهر الفنان حسين فهمي خلال الصورة، وهو مرتدي ملابس كاجوال، مرتدي تي شيرت باللون الأحمر، مع شورت جينز وحذاء كاجوال، في الجيم، كما ظهرت الفتاة بإطلالة رياضية، مرتدية توب باللون الموف مع بنطال رياضي اسود وكوتشي أبيض.

مريم علاء فاشون بلوجر

وتبينت أن الفتاة التي أشعلت السوشيال ميديا بسبب صورتها مع الفنان حسين فهمي هي مريم علاء فاشون موديل، وشاركته في أحد الإعلانات التليفزيونية، وارتبط شائعة زواجها من الفنان حسين فهمي بسبب نظرتها له بطريقة رومانسية في الصورة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

حبيبة حسين فهمي

انتشرت شائعة الزواج عقب نشر صورة حسين فهمي ومريم علاء على الفيسبوك، ولكن ردد البعض أنها ليست زوجته بل إنها حبيبته الجديدة، وهاجم الكثير من الجمهور هذه العلاقة بسبب صغر السن بين الثنائي معلقين « أصغر من عياله».

وسبب انتشار شائعة الزواج، أنها ليست الصورة الوحيدة التي جمعت الثنائي، بل يوجد عدة صور رومانسية بين الفنان حسين فهمي وعارضة الأزياء عبر صفحتها الشخصية انتسجرام.

إطلالات حبيبة حسين فهمي

كما أثارت مريم علاء الجدل أيضا بسبب إطلالتها المثيرة، حيث اعتادت على الظهور بإطلالة مختلفة وجريئة، وتعتمد فيها على ارتداء التوب الكروب والبنطال الليجن، والكاش مايوه والفساتين القصيرة.

مريم علاء

مريم علاء

مريم علاء

مريم علاء

مريم علاء

مريم علاء

مريم علاء