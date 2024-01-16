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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

أعلنت الفنانة ياسمين عبد العزيز اليوم، طلاقها من الفنان أحمد العوضي، مما تسببت في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأ البعض في نشر صور الثنائي على السوشيال ميديا  باعتبارهما قصة حب رومانسية من العيار الثقيل.

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وعلق جمهور ياسمين عبد العزيز على منشور إعلانها بالطلاق على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، «ده مقلب اكيد، بتهزري صح، مستحيل ده يحصل، كلام المنجمين طلع صح ولا ايه ».

طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي 

كما كتب احمد العوضي على الفيسبوك، نفس المنشور، تم الطلاق بيني وبين ياسمين وبيننا كل الاحترام والتقدير.

منشور أحمد العوضي

وتداول عدد كبير من جمهور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، فيديو خبيرة الفلك وهي تتنبأ بطلاق الثنائي في 2024 أو 2025 بأن كلامها تحقق على أرض الواقع في أول شهر بالسنة على الرغم من سخرية العوضي وياسمين من حديثها منذ ايام قليلة فقط.

تنبؤات خبيرة فلك بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

وكانت تنبأت إحدى خبيرات علم الفلك قبل رأس الميلادية 2024، بانفصال العوضي وياسمين عبد العزيز، ولكن لم يأخذ أحد منهم كلامها على محمل الجد.

رد العوضي وياسمين عبد العزيز على تنبؤات الطلاق

ووقتها رد العوضي على ما تردد بشأن تنبؤات طلاقه من الفنانة ياسمين عبد العزيز، كذب المنجمون و لو صدقو.

كما نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو لأحدي خبيرات الفلك في حوراها مع الإعلامي اللبناني نيشان، وظهرت خبيرة الفلك، وهي تتنبأ بخبر طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي في عام 2024 أو 2025، لترد عليها ياسمين قائلة « يا ساتر يارب .. بلاش انتي يا ليلى».

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