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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

قبل الانفصال بساعات.. صور رومانسية جمعت ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

صدى البلد

تسبب خبر انفصال ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، في حالة كبيرة من الصدمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولم يصدق الجمهور الخبر رغم تأكيد الطرفين. 

 

جاء خبر الانفصال بعد ظهورهما المبهج سويا في حفل توزيع جوائز وشوشة، حينما رفعت ياسمين عبد العزيز علم فلسطين، واحتفى بهم المتواجدين مع إبراز الرومانسية بينهما.

واحتفلت ياسمين عبد العزيز، بعد ميلاد أحمد العوضي في ديسمبر الماضي بحفل حضره الأصدقاء المقربين، وظهرا سويا في صور وفيديوهات مليئة بالرومانسية، ونشر لها بدوره صورة أخرى في عيد ميلادها منذ ساعات. 

 

 

تدهور علاقة ياسمين والعوضي

سأل أحد المراسلين ياسمين عبد العزيز عن حقيقة انتظارها مولود جديد من أحمد العوضي “هل في نونو؟” مما أربكها بشكل كبير لكنه دافع عن الأمر وتسبب في إحراجها. 

بعدها ظهر أحمد العوضي بمفرده في العرض الخاص لفيلمه الاسكندراني، وقال إن سبب غيابها هو مرضها الشديد، ولكنها واظبت على تشجيعه ونشر صور وفيديوهات له عبر حساباتها على السوشيال ميديا. 

كان مقرر أن يتواجد أحمد العوضي في مصر حاليا للاحتفال بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز لكنه تغيب بسبب انشغاله بالدعاية لفيلمه في دول الخليج. 

 

 

في رسالة غامضة كتبت ياسمين عبد العزيز عبر حساباتها على السوشيال ميديا:" تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد وبيننا كل الاحترام والتقدير". 

 

تحتفل اليوم الفنانة ياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها الـ 44، بعدما أصبحت من أشهر نجمات شباك التذاكر، وتقدم العديد من الأعمال الناجحة في الدراما المصرية. 

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