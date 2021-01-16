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فن

في عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.. قصة خلافها مع شقيقها بسبب أحمد العوضي

السبت 16/يناير/2021 - 01:59 م
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز - أحمد العوضي - وشقيقها وائل
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سعيد فراج
تحتفل الفنانة ياسمين عبد العزيز، اليوم، السبت 16 يناير، بعيد ميلادها الـ41، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1980، والتي بدأت مشوارها من خلال تقديم الإعلانات، حينما كان عمرها 12 عامًا عن طريق صديقة لوالدتها ثم اتجهت للتمثيل بمسلسل «امرأة من زمن الحب».


ياسمين عبد العزيز، ارتبط اسمها خلال الفترة الأخيرة بشقيقها «وائل» الذي عارض زواجها من الفنان أحمد العوضي، وحدثت الأزمة بينهما، وذلك بعدما قام «شقيق ياسمين» بإفشاء علاقة شقيقته مع العوضي عبر السوشيال ميديا، وكانت سببا فى هجوم كثير من النجوم عليه، فضلا عن الدخول فى التراشق بالألفاظ مع الفنان أحمد العوضى.


ولكن الفنان أحمد العوضى قرر أن يخمد النار التى تلتهم كل أخضر ويابس، معلقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، وساخرا من الشائعة: "إيه ده بجد.. تصدق معرفتش إلا من هنا".


وأسدل الستار أخيرا على الجدل المثار حول علاقة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى باعتراف كل منهما بحبه للآخر بعد وصلة من التراشق بين أحمد العوضى وشقيق ياسمين عبد العزيز، وهى العلاقة التى شغلت محبيهما من الجمهور وداخل الوسط الفنى، خاصة أن ياسمين عبد العزيز كانت تمر بفترة عصيبة بعد انفصالها عن رجل الأعمال محمد حلاوة وخلافها الحاد مع الفنانة ريهام حجاج الذى تزوجت منه.


واختتمت الأزمة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها في ديسمبر 2020، بقيام الشقيق بنشر صورة له معها، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ووجه لـ «ياسمين» رسالة بعد الشائعات التي ترددت حول انفصالها عن زوجها أحمد العوضي.


وكتب وائل عبد العزيز، في تعليقه على صورته مع شقيقته: «ربنا يكرمك ويوفقك ويحفظك ربنا عالم الواحد مَش عايز حاجة من الدنيا غير اني اشوفك ناجحة ومرتاحة في اختياراتك بالشكل اللي يليق بيكي». 
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