جبلها تروما.. سخرية الجمهور من طلاق ياسمين عبد العزيز في عيد ميلادها

تداول عدد كبير من الفتيات خبر طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي عبر مجموعات الفيسبوك، حيث لم تتوقع أي منهن انتهاء قصة حب الثنائي بهذه السرعة، خاصة عقب احتفال الأخير بعيد ميلاد ياسمين عبد العزيز.

وسخرت الفتيات من توقيت طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي، قائلة «العوضي جاب لياسمين هدية جميلة أوي في عيد ميلادها جابلها تروما، ولسه عاوزيين تتجوزوا؟، ما هو مفيش حد بيقول لمراته كل سنة وانتي طيبة هي جارتك؟».

طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

وأعلن الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز طلاقهما عبر الصفحة الرسمية لكل منهم، حيث كتب كل منهم « تم الإنفصال بينا بكل حب واحترام ».

وكانت تنبأت خبيرة فلك بطلاق الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يوم رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، ولكن سخر منها الكثير وعلق الثنائي كذب المنجمين ولو صدقوا.