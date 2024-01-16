العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

تداول عدد من جمهور ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، خبر طلاق الثنائي بحزن شديد، خاصة عقب احتفال الأخير بعيد ميلاد ياسمين بصورة رومانسية أشعلت السوشيال ميديا.

عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز

وهنأ أحمد العوضي ياسمين عبد العزيز أمس بعيد ميلادها بمنشور على الفيسبوك وصورة رومانسية، قائلا «كل سنه وانتي طيبه يا حبيبتي ... العمر كله ان شاء الله في صحه وسعاده ونجاح».

وشاركت ياسمين عبد العزيز صورة لها عبر انستجرام وهي تحتفل بعيد ميلادها مع تورته وشمعة وبلالين.

منشورات العوضي

طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

وكان منشور تهنئة العوضي لياسمين عبد العزيز بعيد ميلادها هو آخر ما نشره على صفحته الرسمية حتى صباح اليوم، ولكن بعد ساعات قليلة، فاجئ العوضي الجمهور بإعلان خبر الطلاق.

وكتب الجمهور على نفس منشور عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز الذي نشره العوضي، « قد اي ممكن العين فعلا تدمر حياه اتنين بيعشقوا بعض بكل تفاصيلهم لا اله الا الله».

تنبؤات بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

وكانت تنبأت خبيرة فلك يوم رأس السنة الميلادية بطلاق الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز في عام 2024 و 2025، ولكن سخر الثنائي منها عند سماع الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك.