"هو الخسران".. جمال شعبان يعلق على طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

علق الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب الأسبق، على خبر طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي.

وقال “شعبان”، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «الإسكندراني بعد ما بقي بطل قال لوحش الكون، كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، انت طالق، في رأيي هو الخسران».

طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

وأعلن الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز طلاقهما عبر الصفحة الرسمية لكل منهما، حيث كتب كل منهم «تم الانفصال بينا بكل حب واحترام».

وكانت تنبأت خبيرة فلك بطلاق الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يوم رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، ولكن سخر منها الكثير وعلق الثنائي كذب المنجمين ولو صدقوا.