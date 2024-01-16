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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

"هو الخسران".. جمال شعبان يعلق على طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز والعوضي

علق الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب، وعميد معهد القلب الأسبق، على خبر طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي.

وقال “شعبان”، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، «الإسكندراني بعد ما بقي بطل قال لوحش الكون، كل سنة وانت طيبة يا حبيبتي، انت طالق، في رأيي هو الخسران».

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العين تدمر.. هل تسبب الحسد في طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي؟

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كلامها صح .. خبيرة أبراج تنبأت بطلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

طلاق ياسمين عبد العزيز والعوضي

وأعلن الفنان أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز طلاقهما عبر الصفحة الرسمية لكل منهما، حيث كتب كل منهم «تم الانفصال بينا بكل حب واحترام».

وكانت تنبأت خبيرة فلك بطلاق الثنائي أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يوم رأس السنة الميلادية الجديدة 2024، ولكن سخر منها الكثير وعلق الثنائي كذب المنجمين ولو صدقوا.

ياسمين عبد العزيز ياسمين عبد العزيز والعوضي عميد معهد القلب الأسبق طلاق ياسمين عبد العزيز دكتور جمال شعبان جمال شعبان استشاري امراض القلب

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