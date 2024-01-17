بعد طلاق العوضي وياسمين .. اعرف صفات برج الفنان

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز منشور جديد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعد الجدل المثار حول طلاقها من الفنان أحمد العوضي بسبب الخيانة.

وقالت ياسمين عبد العزيز في المنشور، « أشهد أمام الله أن هذا الرجل لم يخوني، خلال ٥ سنين جواز، وانفصالنا شئ قدري ومش بأيدينا ».

أحمد العوضي وبرج القوس

الفنان أحمد العوضي من مواليد 12 ديسمبر اي من مواليد برج القوس، ومن أبرز صفاته المرح والحيوية والمغامرة، كمل إنه شجاع للغاية، ويرغب في استكشاف وتجربة كل شيء وأي شيء.

هل رجل برج القوس خائن

لن يخونوا ثقتك أبدًا ولن يختاروا مغازلة نساء أخريات، إذا كان معجبًا بك، فقد تلاحظين أنه يكتفي بك برج القوس رجال دائمًا ما يجعلون أصدقائهم على رأس أولوياتهم.

فيما يتعلق بالعلاقات، فإن القوس صبور، قد لا يتصرفون على الفور، ولكن بمجرد أن يتأكدوا أنهم في حالة حب سيتصرفون، يحب برج القوس أن يأخذ وقته في التعرف عليك لأنه ينظر إلى العلاقات على أنها التزامات كبيرة، لذلك يأخذون وقتهم.

عندما يكونون مع شخص يحبونه، يظهر رجال القوس أفضل سلوكياتهم، لن يسعى برج القوس إلى إقامة علاقات رومانسية مع نساء أخريات بمجرد أن يبدأ في حبك.

سلبيات رجل برج القوس

العفوية هي إحدى خصائص برج القوس، في حين أن هذه صفة ممتازة، إلا أنها قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى التفاعل مع المواقف بشكل متهور،ونتيجة لهذا، قد يظهرون كأفراد سريعي الغضب ويمكن أن ينفجروا في أي لحظة، في بعض الأحيان، قد يفقدون أعصابهم أيضًا كرد فعل اندفاعي لموقف ما ويتصرفون بشكل مختلف، وهو ما قد يتعارض مع سلوكهم الممتع والمحب للمرح.