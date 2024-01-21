"بحبك".. صور رومانسية لـ منى زكي وأحمد حلمي |شاهد

تصدرت النجمة منى زكي مؤشرات البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي عقب حفل Joy awards أمس بسبب اللقطات الرومانسية التي جمعتها مع زوجها الفنان أحمد حلمي.

وقالت منى زكي عن زوجها الفنان أحمد حلمي، في تصريحاتها الصحفية، “ممتنة لمساعدته لي طوال الوقت، وأحمد أجمل شخص في الدنيا، وأنا من غير دعم أحمد حلمي ليا مش هبقى أي حاجة، بحبك يا حلمي”.

ليست هذه المرة الأولى التي تمدح منى زكي زوجها أحمد حلمي أمام الجميع، ففي كل مرة يتيح لها الفرصة سواء في المهرجانات أو اللقاءات التلفزيونية فإنها تشيد بدور زوجها في حياتها، وقالت سابقا أنه تؤام الروح وتخاف من أنها تحسده بسبب كلامها عنه بالمدح.

وكانت الصور التي جمعت الثنائي هي خير دليل على قصة الحب بين الزوجين، ومن ليلة أمس تداول عدد من رواد السوشيال ميديا صور للفنانة منى زكي واحمد حلمي، معلقين «ربنا يحفظكم، يارب مع بعض العمر كله، يارب سوا، احلى قصة حب».

رومانسية احمد حلمي ومنى زكي

رومانسية احمد حلمي ومنى زكي

رومانسية احمد حلمي ومنى زكي

رومانسية احمد حلمي ومنى زكي

منى زكى