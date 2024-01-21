هل تعود شيرين لحسام حبيب؟.. صور أثارت الجدل للثنائي على السوشيال ميديا

أثارت خبيرة الأبراج ليلى عبد اللطيف الجدل، بتوقعات جديدة ولكن هذه المرة عن المطربة شيرين عبد الوهاب والفنان حسام حبيب.

وقالت ليلى عبد اللطيف في تصريحات تليفزيونية، أن شيرين عبد الوهاب سوف تستقر عاطفياً لكنها لن تعود لحسام حبيب مرة أخرى.

طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وكانت أعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب طلاقها من زوجها السابق الفنان حسام حبيب ، وتصدر اسمها مؤشر البحث عبر موقع جوجل في شهر ديسمبر الماضي.

صور شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

وتصدر الثنائي منصات التواصل الاجتماعي، بالصور التي جمعتهما معا، حيث ظهروا أكثر من مره في لقطات رومانسية وحب في الحفلات الغنائية.

وتداول عدد من رواد السوشيال ميديا صور للثنائي شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد الطلاق، معلقين «اكيد هيرجعوا زي كل مره».