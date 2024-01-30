لأول مرة .. صورة ابنة محمد حماقي تخطف القلوب | شاهد

تداول رواد التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة جديدة للفنان محمد حماقي تجمعه مع أبنته فاطمة والمستشار تركي آل الشيخ، وتعد هذه المرة الأولى التي تظهر نجلته على السوشيال ميديا.

وانقسم رواد السوشيال ميديا، عن من تشبه فاطمة ابنة محمد حماقي لوالدها ام والدتها، وقال إحداهما «شبه ابوها في العينين والباقي »، «القمر دي ما شاء الله اسمها جميل»، «نسخه من مامتها جميله اوي».

حفل محمد حماقي

وكانت أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان محمد حماقي، على مسرح بنش مارك في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، عن طرح تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني، وبدأت أسعار تذاكر الحفل من 450 ريال سعودي.

ويستعد محمد حماقى لإحياء حفل غنائى ضخم يوم 2 فبراير القادم فى جدة، وتحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.