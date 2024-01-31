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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمكياج هادئ.. عبير صبري تستعرض جمالها بإطلالة ناعمة |شاهد

عبير صبري
عبير صبري

نشرت الفنانة عبير صبري صورة جديدة لجمهورها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وخطفت عبير صبري الأنظار كعادتها بإطلالة ناعمة، مرتدية فستان ستان أسود منقوش بالزهور الحمراء، يبرز جمالها الساحر.

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واستكملت عبير صبري إطلالتها بارتداء حذاء باللون الاسود ذا كعب عالي، لإبراز أناقة الإطلالة، كما استكملت جمالها بارتداء العقد في الرقبة مع الساعة الأنيقة في اليد.

واعتمدت عبير صبري على تسريحة شعر بسيطة حيث تركت خصلات الشعر الاسود مفرود بطريقة انسيابية ناعمة.

أما من الناحية الجمالية ففضلت اختيار المكياج الهادئ مع احمر الشفاه البسيط دون أي تكلف.

عبير صبري 
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