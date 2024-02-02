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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسعر بسيط .. تكلفة فستان درة في حفل توزيع جوائز التميز

درة
درة

حرصت الفنانة درة على مشاركة متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، خلال حضورها حفل توزيع جوائز التميز والإبداع العربي.

وتألقت درة كعادتها بإطلالة مميزة وفستان يخطف الأنظار، مرتدية فستان باللون الاسود بتصميم الأوف شولدر، مع حزام من الستان العريض يبرز قوامها الرشيق.

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فستان درة من تصميم نور فتح الله، وقد بلغ سعره حوالي 30 ألف جنيه، مما خطفت الأنظار على السوشيال ميديا.

واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، حيث تركت خصلات شعرها بطريقة انسيابية أعلى الكتف بدون وضع اي نوع اكسسوارات.

وفضلت درة اختيار المكياج الجذاب، فتالقت بأحمر الشفاه باللون الأحمر الزاهي، مع وضع الايشادو والايلانير لإبراز العين.

درة
درة
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