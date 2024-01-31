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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان مميز .. الصور الأولى من حفل زفاف ابنة عصام كاريكا |شاهد

ابنة عصام كاريكا
ابنة عصام كاريكا

احتفل الفنان عصام كاريكا بزفاف ابنته في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور مجموعة كبيرة من الأهل والأصدقاء.

وخطفت مي عصام كاريكا الأنظار، بفستان زفاف جذاب، مطرز بالكامل من تصميم دار الأزياء taya couture، والتي أذهلت جميع المتابعين على السوشيال ميديا.

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وحرصت المخرجة مي عصام كاريكا على اختيار الالوان البارزة التي تناسب بشرتها القمحاوية، وتبرز جمال عينيها بالمكياج الناعم، فاعتمدت على الالوان الزاهية كالبينك والبيني الفاتح.

كما اختار تسريحة الشعر البسيطة دون أي تكلف مع وضع طرحة الفستان الابيض على الرأس بطريقة جذابة، وزينت أذنيها بالاقراط السوارية المميزة.

حفل زفاف ابنة عصام كاريكا
حفل زفاف ابنة عصام كاريكا
حفل زفاف ابنة عصام كاريكا
حفل زفاف ابنة عصام كاريكا
حفل زفاف ابنة عصام كاريكا
حفل زفاف ابنة عصام كاريكا
حفل زفاف ابنة عصام كاريكا
حفل زفاف ابنة عصام كاريكا
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