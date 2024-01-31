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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مش غالي .. سعر فستان منى زكي في السعودية يثير ضجة

منى زكي
منى زكي

نشرت الفنانة منى زكي صور جديدة من خلال رحلتها بالسعودية خلال حضور عرض فيلمها الجديد رحلة 404.

وتألقت منى زكي بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون الأسود على أحدث صيحات الموضة، بتصميم الكتف الشيفون والكتف البيلسية.

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وحمل الفستان توقيع دار الأزياء العالمية harithand، وقد بلغ سعر فستان منى زكي حوالي 80 الف جنيه مصري.

وحملت منى زكي حقيبة جذابة لاستكمال إطلالتها، كما انتعلت حذاء اسود في فضي ذا كعب عالي.

واعتمدت منى زكي في إطلالتها البساطة، فرفعت خصلات شعرها لأعلى بطريقة تخطف الانظار، مع وضع المكياج الجذاب والمميز.

منى زكي
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