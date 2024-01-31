فستان ضيق .. إطلالة زوجة عفرتو تخطف الأنظار في حفل زفافهما |شاهد

نشر المصور الفوتوغرافي الشهير حسام انتيكا صورة تجمعه مع مغني الراب عفروتو وهو يحتفل بزفافه من فتاة خارج الوسط الفني بأحد الفنادق بالإسكندرية.

وظهر مغني الراب عفروتو مرتدي بدلة أنيقة باللون الأسود، مع الشعر الكيرلي مصبوغ بالاصفر.

وخطفت عروس عفروتو الأنظار، مرتدية فستان زفاف أبيض، بتصميم المرميد ضيق يكشف عن قوامها الرشيق، مطرز بالكامل من أعلى لاسفل، وارتدت طرحة الفستان طويلة بطريقة مميزة.

وحرصت على الظهور بتسريحة الشعر بسيطة، ورفعت خصلات شعرها لأعلى بدون تكلف، كما اختارت اللمسات الجمالية بطريقة هادئة ومميزة.