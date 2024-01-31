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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نادر والنساء أكثر عرضة له.. معلومات صادمة عن مرض سيلين ديون

سيلين ديون
سيلين ديون

عرض مؤخرا فيلم وثائقي يجسد معاناة الفنانة العالمية سيلين ديون مع مرض المتيبس، والتي أصيبت به مؤخرا في عام 2022، وعقب إصابتها به ألغت جميع حفلاتها الأخيرة.

وأعلنت حينها سيلين ديون عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام، عن إصابتها بمرض نادر وهو الشخص المتيبس.

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مرض المتيبس

مرض المتيبس هي متلازمة واضطراب عصبي نادر في المناعة الذاتية، عادةً ما يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة من تصلب العضلات في الجذع والبطن (الجزء الأوسط من الجسم)، وبمرور الوقت، يصابون أيضًا بالتصلب (الصلابة) والتشنجات في أرجلهم والعضلات الأخرى، قد يصبح المشي صعبًا، ويصبح الأشخاص أكثر عرضة للسقوط والإصابات.

ووفقا للأبحاث أن النساء والأشخاص الذين تم تحديدهم كإناث عند الولادة (AFAB) هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الشخص المتيبس، بمقدار الضعف مقارنة بالرجال والأشخاص الذين تم تحديدهم كذكور عند الولادة.

كما أن هذه المتلازمة نادرة جدًا، يعاني حوالي واحد من كل مليون شخص من هذه المتلازمة.

سيلين ديون الشخص المتيبس المناعة الذاتية تصلب العضلات مرض سيلين ديون

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