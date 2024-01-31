أمطار وعاصفة رعدية.. مشروب ساخن يدفيك في دقيقة| طريقة تحضيره

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية من استمرار التقلبات الجوية الحادة، واستمرار فرص سقوط الأمطار الرعدية وتساقط حبات البرد على شرق الإسكندرية ومناطق من شمال الوجه البحري (كفر الشيخ- البحيرة).

ووفقا للخبراء لموقع Timesofindea أن مشروب السحلب الساخن يعطيك تدفئة في أقل من دقيقة وتستمر لفترة طويلة خصوصا أثناء الخروج.

كما أن السحلب يحتوي على العناصر الغذائية التي تساعد على تقوية العظام والمفاصل وذلك بسبب غناه بالكالسيوم وفيتامين د، ويساعد على نشاط الجسم وتقوية المناعة وزيادة التركيز.

طريقة عمل السحلب

- في وعاء على النار نضع كوب من اللبن الطازج حتى الغليان.

- ثم نضع نحضر بولة بها السكر البودر مع النشا والأرز المطحون مع اضافة جوز الهند والسمسم والقرفة واللبن البودر واخلطي جميع المكونات معاً حتي تتجانس وبهذا يكون مسحوق السحلب جاهزا.

- أضيفي إلى اللبن المغلي 5 ملاعق كبيرة من بودرة السحلب علي اللبن مع التقليب المستمر حتي يغلظ القوام ثم قدمي السحلب ساخنا ويزين بالمكسرات والقرفة أو الفواكه المجففة.