من سيفوز بكأس أفريقيا؟.. خبير أبراج يكشف مفاجأة غير متوقعة

كشف أحمد شاهين خبير الأبراج وعلم الفلك، أن شهر فبراير سوف يشهد الكثير من الأحداث، ومن أبرزها كأس الأمم الأفريقية والتي ستنتهي في 12 فبراير.

وقال شاهين في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المفاجأة هو حصول نيجيريا على كاس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة فى تاريخها.

توقعات شهر فبراير 2024

وقال شاهين، أن من أبرز الأحداث التي تطرأ على الوسط الفني هو عودة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب لبعضهما مرة أخرى.

كما فجر شاهين مفاجأة غير متوقعة أيضا وهي عودة احمد العوضى وياسمين عبد العزيز لبعضهما من جديد، قائلا «ماحدث كان تمثيلية مدبره منذ العام الماضى للظهور تريند فى السوشيال ميديا بعد ان خفتت الاضواء عن ياسمين عبد العزيز».