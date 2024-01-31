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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من سيفوز بكأس أفريقيا؟.. خبير أبراج يكشف مفاجأة غير متوقعة

كأس إفريقيا
كأس إفريقيا

كشف أحمد شاهين خبير الأبراج وعلم الفلك، أن شهر فبراير سوف يشهد الكثير من الأحداث، ومن أبرزها كأس الأمم الأفريقية والتي ستنتهي في 12 فبراير.

وقال شاهين في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المفاجأة هو حصول نيجيريا على كاس الأمم الأفريقية للمرة الرابعة فى تاريخها.

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توقعات شهر فبراير 2024.. خبير أبراج يكشف مفاجآت لهؤلاء

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عودة شيرين لـ حسام حبيب بهذا الموعد.. خبير أبراج يكشف التفاصيل

توقعات شهر فبراير 2024

وقال شاهين، أن من أبرز الأحداث التي تطرأ على الوسط الفني هو عودة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب لبعضهما مرة أخرى.

كما فجر شاهين مفاجأة غير متوقعة أيضا وهي عودة احمد العوضى وياسمين عبد العزيز لبعضهما من جديد، قائلا «ماحدث كان تمثيلية مدبره منذ العام الماضى للظهور تريند فى السوشيال ميديا بعد ان خفتت الاضواء عن ياسمين عبد العزيز».

الأبراج أحمد شاهين خبير الأبراج احمد العوضى وياسمين عبد العزيز ابراج وعلم الفلك الابراج وعلم الفلك حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب كأس أفريقيا كأس الأمم الافريقية

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