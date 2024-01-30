عودة شيرين لـ حسام حبيب بهذا الموعد.. خبير أبراج يكشف التفاصيل

أيام قليلة وتحل علينا أيام شهر فبراير 2024، ومن المعتاد أن تطرأ أحداث جديدة كل شهر وخاصة في فبراير من كل عام، وفي علم الفلك يتضح لنا ماذا يحدث الفترة المقبلة وفقا للخبراء.

وكشف أحمد شاهين خبير الأبراج وعلم الفلك، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن شهر فبراير سوف يشهد الكثير من الأحداث الفنية غير المتوقعة.

توقعات شهر فبراير 2024

وقال شاهين، أن من أبرز الأحداث التي تطرأ على الوسط الفني هو عودة حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب لبعضهما مرة أخرى.

كما فجر شاهين مفاجأة غير متوقعة أيضا وهي عودة احمد العوضى وياسمين عبد العزيز لبعضهما من جديد، قائلا «ماحدث كان تمثيلية مدبره منذ العام الماضى للظهور تريند فى السوشيال ميديا بعد ان خفتت الاضواء عن ياسمين عبد العزيز».