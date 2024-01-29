ليلى عبد اللطيف تثير الجدل بتنبؤاتها عن نتيجة مباراة مصر والكونغو.. تفاصيل

أثارت ليلى عبد اللطيف خبيرة الأبراج وعلم الفلك ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب الكثير من تنبؤاتها والتي كانت آخرها عن مباراة مصر والكونغو الديمقراطية أمس.

وقالت ليلى عبد اللطيف في تصريحات تليفزيونية، " مصر دايما بتحقق إنجازات في كرة القدم، ونعم هنشوف الشعب المصري بيحتفل في الشوارع من ورا إنجاز كروي كبير.".

وعقب مباراة أمس التي انتهت بفوز الكونغو، سخر الكثير من رواد السوشيال ميديا من تنبؤات الأبراج قائلا « أهي مصر مكسبتش، خسرنا يا علم الفلك، هو انتي مش قولتي أننا هنكسب وهنحتفل».

تنبؤات ليلى عبد اللطيف

ورغم الضجة الكبيرة التي أحدثتها ليلى عبد اللطيف بتنبؤاتها، إلا أن البعض دافع عنها باعتبار أن كلامها تحقق على أرض الواقع وبالفعل فاز منتخب مصر لكرة اليد، وأنها لم تحدد وقتها فوز المنتخب في كرة القدم بل قالت إنجاز كروي كبير.