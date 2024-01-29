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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل صدقت تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول مباراة مصر والكونغو؟

الأبراج ومنتخب مصر
الأبراج ومنتخب مصر

تأهل منتخب الكونغو الديموقراطية إلى الدور ربع النهائي من بطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على منتخب مصر 8-7 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 1-1، ضمن مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024.

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توقعات ليلى عبد اللطيف عن مباراة مصر والكونغو 

كشفت ليلي عبد اللطيف خبيرة علم الفلك والأبراج، منذ أيام قليلة عن مصير مصر في  كأس الأمم الإفريقية الذي يقام حاليا في كوت ديفوار.

وقالت في تصريحات تليفزيونية، " مصر دايما بتحقق إنجازات في كرة القدم، ونعم هنشوف الشعب المصري بيحتفل في الشوارع من ورا إنجاز كروي كبير."

وأثارت تنبؤات  ليلى عبد اللطيف الجدل عقب مباراة مصر والكونغو منذ قليل، لفوز منتخب الكونغو الديمقراطية وليست مصر.

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