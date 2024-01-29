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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 29 يناير 2024: حافظ على هدوئك

برج الحوت
برج الحوت

تبدأ احتفالات برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 29 يناير 2024 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

 

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 29 يناير 2024

 

ستكون حياتك العاطفية مثمرة ومبدعة اليوم، النجاح المهني مدعوم بالازدهار، الصحة هي المجال الذي تحتاج إلى الاهتمام به.

 

توقعات برج الحوت على الصعيد العاطفي

 

لن تؤدي أي مشكلة كبيرة إلى تعطيل تدفق الحب اليوم، حافظ على هدوئك حتى في اللحظات المتوترة حيث تحتاج إلى حفظ العلاقة، ومع ذلك، تجد بعض إناث برج الحوت أن العلاقة سامة، وسيكون الخروج منها هو أفضل فكرة.

 

 

‏توقعات برج الحوت صحيا 



قد تعاني بعض النساء من الحروق أثناء العمل في المطبخ، يجب على مواليد برج الحوت الحوامل وكبار السن توخي الحذر أثناء ركوب القطار أو الحافلة.

توقعات برج الحوت المهني

المهام الجديدة ستبقيك مشغولاً طوال اليوم، الاستفادة من مهارات الاتصال على طاولة المفاوضات مع العملاء، إخلاصك سيساعدك على البقاء في كتاب الإدارة الجيد.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

يمكنك أيضًا التبرع بالمال للأعمال الخيرية اليوم، سيقوم مواليد برج الحوت الذين يعملون في مجال الأعمال بجمع الأموال اليوم وسيتم أيضًا تصفية جميع المستحقات المعلقة.

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