احذروا عواصف رعدية.. 6 نصائح مهمة يجب اتباعها لحمايتك من البرد

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان عاجل، من التقلبات الحادة والسريعة التي تشهدها معظم المدن والمحافظات خلال الـ 72 ساعة المقبلة، وتشهد بعض المناطق عواصف رعدية مصحوبة بسقوط أمطار غزيرة.

ووفقا لموقع Timesofindea نستعرض أبرز النصائح التي تحميك من نزلات البرد عند الخروج من المنزل خلال موجة شديدة البرودة.

نصائح للحماية من نزلات البرد عند الخروج

1- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وقفازات اليدين والجوارب الصوف.

2- تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي مثل البرتقال واليوسفي والجوافة.

3- شرب السوائل الدافئة والاكثار من شرب الماء.

4- عدم الإفراط في شرب الكافيين مثل الشاي والقهوة.

5- ممارسة التمارين الرياضية لتقوية العضلات والمفاصل.

6- تناول وجبة الإفطار التي تحتوي على البروتين مثل البيض.