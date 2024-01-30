بفيديو جديد.. فيفي عبده تشعل السوشيال ميديا

حرصت الفنانة فيفي عبده بنشر فيديو جديد عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وانهالت تعليقات جمهور فيفي عبده على الفيديو، «بنحبك يا فنانة، رايقة دايما، خليكي فريش يا فيفي ».

وأثارت فيفي عبده الجدل وهي ترقص على أغنية للفنانة سومة، بإطلالة شتوية جريئة، مرتدية بلوفر باللون اللبني مكشوف من منطقة الصدر.

وتركت فيفي عبده خصلات شعرها بطريقة انسيابية على الاكتاف، واختارت أن تضع المكياج اللافت، حيث وضعت اللون البينك على الوجنتين والشفاه وفوق العين.

كما ارتدت فيفي عبده العقد البسيط على الرقبة لاستكمال إطلالتها التي أثارت ضجة على السوشيال ميديا.

واليكم الفيديو ..

https://www.instagram.com/reel/C2sdt-ILGGN/?igsh=ajBhc3ZrN2swYTdp