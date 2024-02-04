إعلامي شهير يفتح النار على اتحاد الكرة: كفاية مصالح وراعوا ربنا

وجه الإعلامي محمد فاروق رسالة غاضبة لاتحاد الكرة عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب محمد فاروق: كفاية مصالح ومجاملات حاولوا تراعوا ربنا في شغلكم.

ويجتمع مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الأحد، لبحث ملف استمرار روي فيتوريا من عدمه في قيادة منتخب مصر، بعد الخروج المخزي من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعلم صدى البلد من مصادره أن مجلس اتحاد الكرة عرض على فيتوريا 300 الف دولار لانهاء تعاقده إلا أنه متمسك بالحصول على الشرط الجزائي كاملا وهو قيمة راتب 3 شهور بقيمة 600 الف دولار.

ويسود اتجاه برحيل فيتوريا على أن يتولى ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي ، مهمة تدريب المنتخب الأول بجانب عمله.

الجدير بالذكر أن الشرط الوحيد لفسخ تعاقد روي فيتوريا بدون الحصول على شرط جزائي هو عدم التأهل للمونديال 2026 ، لذلك سيكون فيتوريا حاضرا في اجتماع الأحد لمناقشة فسخ التعاقد.

وأكدت المصادر أن هناك 7 أعضاء من مجلس إدارة اتحاد الكرة يرغبون في انهاء عقد فيتوريا بعد الأداء المخزي ببطولة أمم إفريقيا.