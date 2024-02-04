القائمة النهائية للمرشحين على عضوية مجالس فرعيات نقابة المهندسين بالقاهرة والجيزة والإسكندرية

ينشر "صدى البلد" القائمة النهائية للمرشحين على مقاعد عضوية مجالس النقابات الفرعية في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية 2024 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وكانت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، برئاسة المهندس ياسر صقر، أعلنت القوائم النهائية للمرشحين على عضوية مجالس الشعب والفرعيات بعد فتح باب التنازلات وتلقي الطعون نهاية يناير الماضي ولمدة أسبوع.

ومن المقرر أن تجري عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين خلال شهر فبراير الجاري.