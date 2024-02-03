ننشر القوائم النهائية للمرشحين على عضوية مجالس الشُّعب بانتخابات نقابة المهندسين

ينشر موقع "صدى البلد" القوائم النهائية للمرشحين على عضوية مجالس الشعب بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين المصرية لعام 2024.

يذكر أنه قد تم فتح باب الترشيح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين يوم الإثنين 8 يناير حتى يوم الثلاثاء 23 يناير الماضي، على أن تجرى عملية التصويت في الانتخابات الشهر الجاري.

وستُجرى الانتخابات على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ومجالس شُعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.