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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

رشوان توفيق لـ «صدى البلد»: لو الدنيا بتمطر ثلج كان لازم أحضر تكريمي

صدى البلد

عبّر الفنان رشوان توفيق عن سعادته بتكريمه من قبل المركز القومي للمسرح على مشواره الفني والمسرحي، وذلك في حفل حضره عدد كبير من الفنانين.

و قال رشوان توفيق خلال لقاء لصدي البلد: بكيت و انا بتفرج على الفيلم الي معمول عشاني والإنسان بيعيش حياته أمانة مع الله سبحانه وتعالى واللي بيعيش بأمانة لازم ربنا يكرمه.

وتابع رشوان توفيق «أنا بقول ل ربنا اغفر لي ، سعيد جدا بتكريمي مشيراً إلى أن وزارة الثقافة كرمته منذ عامين، وحصل على الجائزة التقديرية للفنون».

استطرد  الفنان القدير رشوان توفيق: لو هسمي حياتي اسم هسميها رحلة حياة أمانة مع الله، ويارب يقبلني في عباده المخلصين وطمعان في رحمة ربنا وبكلمه علطول.

و كشف أنه يشارك في رمضان المقبل 2024 في مسلسل ألف ليلة وليلة بدور مهم، كما يشارك في فيلم أهل الكهف بدور ضيف شرف.
و عبر رشوان توفيق عن سعادته بحضور الكثير من الفنانين حفل تكريمه، وقال عن محمود حميدة دا حبيبي مبسوط أنه جاء التكريم وبقول له انت زي القمر.

وختم حديثه عن عيد ميلاده أن أحفاده وأولاده يحتفلون به وقدم نصيحة للشباب الصاعد أن يعملوا بصدق وإتقان.

بكى الفنان رشوان توفيق خلال ندوة تكريمه على مشوراه الفني وعطائه الفني المستمر ، و التي أقيمت على المسرح القومي تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني و أشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج المخرج الكبير خالد جلال ، رئيس المسرح الفنان القدير إيهاب فهمي

و حضر الاحتفالية عدد من الفنانين و أصدقاء الفنان رشوان توفيق ، و ابرز الحضور الفنانة سميحة ايوب ، الفنانة سميرة عبد العزيز ،  الفنان محمود حميدة ، الفنان إيهاب فهمي ، دنيا عبد العزيز ، أشرف طلبة ، محمد رياض ، محسن منصور ، عزة لبيب الاحتفالية من تقديم الإعلامية آيات أباظة

تضمن الحفل؛ عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان القدير رشوان توفيق، تعليق صوتي للفنان القدير أشرف طلبة، سيناريو وكتابة تعليق صوتي سمير حنفي، تصوير محمد محسن ومصطفى سيد، مونتاج أحمد فتحي، وإخراج د. محمد إسماعيل، كما عزفت الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات، يقدمها تريو آلات النفخ الخشبية والوترية بالمركز.

اختتم الحفل بإهداء الفنان القدير رشوان توفيق، درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة عطائه الفنية وسط تصفيق من الحضور.

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أهل الكهف الدكتورة نيفين الكيلان ألف ليلة وليلة الفنان القدير رشوان توفيق المخرج الكبير خالد جلال المركز القومي للمسرح حسن منصور دكتورة نيفين الكيلاني فيلم اهل الكهف في رمضان وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلان وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني

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