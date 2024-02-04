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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تأجيل توقيع كتاب أشرف زكي 24 ساعة.. اعرف السبب

أشرف زكى
أشرف زكى

قرر الفنان أشرف زكي تأجيل حفل توقيع كتابه “لماذا.. أشرف زكى” لمؤلفه هانى سامى بمعرض الكتاب لمدة 24 ساعة فقط بسبب مشاركته فى مراسم تشييع جثمان الكاتب المسرحى الراحل علاء عبد العزيز. 

ونشر الفنان محمد صلاح آدم تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك عن وفاة الدكتور علاء عبد العزيز أستاذ الدراما بالمعهد العالى للفنون المسرحية، اليوم الأحد.

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وقال محمد صلاح آدم : “آخر يوم لي في امتحان الورشة لدخولي معهد فنون مسرحية، خلصت وعرفت أن النتيجة بكرة ومعنديش مكان أنام فيه لإني إسكندراني، فقررت أقعد على قهوة جنب المعهد اسمها سيد درويش، وبعد ساعات من القعدة الساعة ٣ الفجر مقدرتش أمسك نفسي ونمت، وإذ فجأة بحد معرفهوش بيصحيني وبيقولي إنت مين وإيه اللي منيمك كده، فقلتله ظروفي فأصر وأخدني معاه بيته، جابلي أكل ونيمني في سريره لغاية تاني يوم، وكان هذا الشخص هو المحترم المخلص المناضل د. علاء عبدالعزيز، أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك ويحسن إليك ويدخلك فسيح جناته، ويقوي كل حبايبك على فراقك يا حبيبي، ادعوله بالرحمة”.

علاء عبد العزيز 

يذكر أن علاء عبد العزيز سليمان أستاذ الدراما والنقد بمعهد الفنون المسرحية بأكاديمية الفنون بالهرم، وكاتب مسرحي قدمت أعماله على العديد من المسارح فضلًا عن ترجمتها للغة الإنجليزية، تولى رئاسة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي عام 2020. 

اشرف زكي الفنان أشرف زكى علاء عبد العزيز الكاتب المسرحى الراحل علاء عبد العزيز الفنان محمد صلاح آدم

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